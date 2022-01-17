Киевляне приступили к полноценной подготовке ко второй части сезона.

Делегация Динамо удачно приземлилась в аэропорту Мурсии, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Полет длился около четырех часов. После непродолжительного переезда в гостиницу киевляне будут отдыхать, а уже в 19:00 по киевскому времени у команды запланирована первая тренировка.

Во вторник, 18 января, в графике Динамо две полноценные тренировки.

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