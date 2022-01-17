Динамо прибыло на первый тренировочный сбор в Испанию
15:14 - Читати українською
Киевляне приступили к полноценной подготовке ко второй части сезона.
Делегация Динамо удачно приземлилась в аэропорту Мурсии, сообщает официальный сайт "бело-синих".
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Полет длился около четырех часов. После непродолжительного переезда в гостиницу киевляне будут отдыхать, а уже в 19:00 по киевскому времени у команды запланирована первая тренировка.
Во вторник, 18 января, в графике Динамо две полноценные тренировки.
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