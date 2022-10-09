Динамо принимает Рух в матче 6 тура УПЛ. Стартовые составы команд и онлайн-трансляция встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Рух начнется в 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн встречи. Смотреть игру можно прямо в этой новости.

Стартовые составы команд

Динамо: Бойко – Тимчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Беседин.

Запасные: Нещерет, Попов, Бурда, Пэррис, Ванат, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Лонвейк, Дубинчак, Кендзера.

Рух: Панькив – Роман, Слесарь, Дидык, Лях – Довгий, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Климчук – Бойчук.

Запасные: Герета, Карабин, Притула, Рунич, Мисик, Холод, Слюбик, Федор, Китела, Пидгурский.

Динамо после ужасного старта УПЛ одержало две победы и поднялось в середину таблицы. Рух за 5 туров выиграл лишь один поединок и оказался у зоны вылета.

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