Динамо приймає Рух у матчі 6 туру УПЛ. Стартові склади команд і онлайн-трансляція зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Рух розпочнеться о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн зустрічі. Дивитися гру можна безпосередньо в цій новині.

Стартові склади команд

Динамо: Бойко – Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Бєсєдін.

Запасні: Нещерет, Попов, Бурда, Перріс, Ванат, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Лонвейк, Дубінчак, Кендзьора.

Рух: Паньків – Роман, Слюсар, Дідик, Лях – Довгий, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Климчук – Бойчук.

Запасні: Герета, Карабін, Притула, Руніч, Мисик, Холод, Слюбик, Федор, Кітела, Підгурський.

Динамо після жахливого старту УПЛ здобуло дві перемоги та піднялося в середину таблиці. Рух за 5 турів виграв лише один поєдинок і опинився біля зони вильоту.

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