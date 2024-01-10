Стіг Інге Бьорнеб’є, спортивний директор Орхуса, заявив, що Дуелунд може стати повноцінним гравцем клубу влітку 2024 року, коли контракт Міккела з Динамо добігає кінця.

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"Мені важко відповісти, але технічно Дуелунд буде без контракту наступного літа. Плануємо, щоб він продовжував працювати з нами, але ми не контролюємо ситуацію на 100 відсотків. Ми плануємо співпрацювати й далі, це план для нас обох. Це станеться, якщо ФІФА не придумає щось несподіване", – наводить слова Бьорнеб'є Tipsbladet.

До слова, Дуелунд виступає за Орхус з січня 2023 року – данець не повертався в Динамо з того часу, як Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. У поточному сезоні Міккел провів 9 матчів за Орхус, в яких не відзначався результативними діями.

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