Динамо ризикує безкоштовно втратити легіонера
Півзахисник данського Орхуса Міккел Дуелунд, права на якого належать Динамо, може залишитись на батьківщині.
Стіг Інге Бьорнеб’є, спортивний директор Орхуса, заявив, що Дуелунд може стати повноцінним гравцем клубу влітку 2024 року, коли контракт Міккела з Динамо добігає кінця.
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"Мені важко відповісти, але технічно Дуелунд буде без контракту наступного літа. Плануємо, щоб він продовжував працювати з нами, але ми не контролюємо ситуацію на 100 відсотків. Ми плануємо співпрацювати й далі, це план для нас обох. Це станеться, якщо ФІФА не придумає щось несподіване", – наводить слова Бьорнеб'є Tipsbladet.
До слова, Дуелунд виступає за Орхус з січня 2023 року – данець не повертався в Динамо з того часу, як Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. У поточному сезоні Міккел провів 9 матчів за Орхус, в яких не відзначався результативними діями.
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