Динамо вирвало перемогу над РФШ у контрольному матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – РФШ – 2:1

Голи: Ванат, 65, Шапаренко, 67 – Мареш, 21

РФШ вийшов вперед на 21 хвилині – Мареш потужним ударом зі штрафного вразив ворота Бущана. Водночас кияни створили недостатньо моментів у першій половині.

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А ось по перерві українці змогли зрівняти рахунок: Ванат добив м'яч у ворота після двох сейвів воротаря. А Шапаренко вирвав перемогу для Динамо. Циганков проскочив до штрафного та віддав у центр з рикошетом від захисника.