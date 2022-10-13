Динамо номінально приймає Ренн в рамках 4-го туру Ліги Європи. Дивіться відеоогляд зустрічі на "Футбол 24".

Підопічні Мірчі Луческу пройшли половину групового етапу без набраних очок. Загроза достроково вилетіти з Ліги Європи повинна була стати додатковою мотивацією для Динамо. Натомість Ренн почувається доволі комфортно, тому Бруно Женезіо дозволив Дезіре Дуе вперше у кар'єрі розпочати єврокубковий матч у стартовому складі.

Динамо – Ренн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Перший тайм звітного матчу завершився без голів, а на старті другого французи відкрили рахунок. Крістофер Ву скористався безладом в обороні Динамо після подачі з кутового.