Алиев резко объяснил, почему не будет болеть за Динамо Луческу

"Я не могу понять Игоря Суркиса. Почему, для чего и как? Должно быть уважение к болельщикам. Все помнят баталии между клубами, когда еще играли я, Милевский, Шовковский, Гусев. Для нас всегда стояло первое место, второе место для нас – убийство.

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Прекрасно помню высказывания Луческу о Динамо, а президент берет и приглашает его. Создается впечатление, что Суркис пригласил румынского специалиста от безысходности. Я не смотрел матчи Динамо, только с Шахтером, а сейчас вообще не буду смотреть. Говорю это конкретно. Я не понимаю, мне жаль болельщиков", – поделился Алиев в программе Профутбол.

Напомним, Динамо объявило о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера 23 июля. Это событие стало информационной бомбой, ведь румынский специалист 12 лет возглавлял донецкий Шахтер.

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