Динамо розірвало контракт з юним вихованцем, який зацікавив клуби Серії А, – ЗМІ

Рязанцев розірвав угоду з Динамо за обопільною згодою, інформує телеграм-канал Шах і Шах.

Алієв різко пояснив, чому не вболіватиме за Динамо Луческу

Найближчим часом 18-річний футболіст має визначитися зі своїм майбутнім, маючи ряд пропозицій з України та сусідніх країн Європи.

Нагадаємо, цієї весни під час пандемії COVID-19, на вулицях Києва Рязанцев приєднався до боротьби з вірусом, безкоштовно роздаючи захисні маски жителям міста. Додамо, що минулого року до Рязанцева проявляли італійські Дженоа та Торіно.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо