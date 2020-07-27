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Динамо розірвало контракт з юним вихованцем, який зацікавив клуби Серії А, – ЗМІ

12:04 - Читать на русском
Динамо розірвало контракт з юним вихованцем, який зацікавив клуби Серії А, – ЗМІ
Євген Рязанцев / фото з відкритих джерел

Юний вінгер Динамо Євген Рязанцев вирішив покинути київський клуб.

Рязанцев розірвав угоду з Динамо за обопільною згодою, інформує телеграм-канал Шах і Шах.

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Найближчим часом 18-річний футболіст має визначитися зі своїм майбутнім, маючи ряд пропозицій з України та сусідніх країн Європи.

Нагадаємо, цієї весни під час пандемії COVID-19, на вулицях Києва Рязанцев приєднався до боротьби з вірусом, безкоштовно роздаючи захисні маски жителям міста. Додамо, що минулого року до Рязанцева проявляли італійські Дженоа та Торіно.

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Динамо Динамо Євген Євген Рязанцев
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