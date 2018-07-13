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Динамо знищило Телфс з рахунком 9:0: Сідклей зіграв з перших хвилин

20:25 1800 Читать на русском
Динамо знищило Телфс з рахунком 9:0: Сідклей зіграв з перших хвилин
Тренування Динамо / фото: твіттер ФК Динамо

Динамо у товариському матчу здобуло перемогу над Телфсом.

Київське Динамо проводить проводить міжсезонні збори в Австрії. Сьогодні кияни провели контрольний матч проти представника тамтешньої регіональної ліги Телфса.

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В середині першого тайму Шапарнеко вивів динамівців уперед, а всього через дві хвилини Назарій Русин зміцнив перевагу "біло-синіх". Наприкінці першої половини зустрічі Андрієвський довів рахунок до розгромного.

Після перерви Динамо забило у ворота суперника ще шість мячів. Відзначалися все той же Андрієвський, Смирний, Дегтярьов, Буяльський та Алібеков.

Товариський матч

Динамо – Телфс – 9:0

Голи: Шапаренко, 24, Русин, 26, Андрієвський, 43, 58, Смирний 60, Дегтярьов, 72, Буяльський, 78. Алібеков, 88, 88

Нереалізований пенальті: Буяльський, 90

Динамо: Бущан, Сідклей (Михайличенко, 46), Шабанов, Алібеков, Морозюк (Шепелєв, 57), Андрієвський, Сидорчук (Буяльський, 67), Лєднєв (Смирний, 41), Гармаш, Шапаренко, Русин (Дегтярьов, 60).

Товариські матчі

Динамо - Телфс: П'ятниця 13 липня 2018

Динамо
Матч завершено
9 : 0
Телфс
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Міжсезонні збори Товариські матчі Динамо - Телфс Динамо Динамо
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