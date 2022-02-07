"Свого часу Василь Кравець міг опинитися в київському Динамо. Коли Лужний допомагав Хацкевичу тренувати команду, то він дуже рекомендував, щоб з Карпат забрали цього футболіста. Наскільки я розумію, вони майже домовилися, але тоді у гравця з'явилася пропозиція з Іспанії й він просто обрав Іспанію.

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Минулої зими ми з ним перетиналися, спілкувалися кілька хвилин, і я так само цікавився, чи йому було б цікаво повернутися до України. Він сказав, що на даному етапі хоче залишитися в Іспанії. На той момент пропозиції від клубів УПЛ він не розглядав, а зараз, думаю, тим більше. Тоді він не мав ігрової практики, а тепер має", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Окрім хіхонського Спортінга, Василь встиг в Іспанії пограти за Луго та Леганес. У нинішньому сезоні Кравець провів 25 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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