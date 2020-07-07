Динамо провело торжественное прощание с легендарным Трошкиным

Киевское Динамо трогательно попрощалось с легендарным Владимиром Трошкиным.

Динамо устроило прощальную церемонию с бывшим защитником киевлян Владимиром Трошкиным, сообщает официальный твиттер клуба.

Умер легенда Динамо Трошкин – он брал с киевлянами Кубок кубков 1975 года

"Почтить память и проводить в последний путь легенду Динамо и Человека с большой буквы, вместе с семьей Владимира Николаевича, пришли президент Динамо Игорь Суркис, почетный член УЕФА Григорий Суркис, и множество выдающихся игроков "бело-синих" разных поколений: Андрей Биба, Леонид Буряк, Владимир Мунтян, Анатолий Коньков, Йожеф Сабо, Владимир Бессонов, Иван Яремчук, Александр Заваров, Александр Петраков, Павел Яковенко, Олег Кузнецов, Юрий Калитвинцев, Сергей Ребров и многие другие.

После панихиды на НСК Олимпийский Владимир Трошкин был похоронен на участке 75А Лесного кладбища, неподалеку от могил других выдающихся динамовцев – Анатолия Пузача и своего близкого друга Виктора Колотова", – говорится на официальном сайте Динамо.

Отметим, что главных успехов Трошкин достиг в футболке "бело-синих" (1969 – 1977). Владимир Трошкин провел во всех официальных турнирах 273 матча, забив 27 голов. В его активе звание четырехкратного чемпиона СССР, обладателя Кубка СССР и обладателя Суперкубка Европы и Кубка обладателей Кубков 1975 года.

Динамо та новий наставник: 4 кандидати на заміну Михайличенку – серед них конкурент Шахтаря і віце-чемпіон світу