Шахтер вернулся в Украину после успешного первого этапа тренировочных сборов

"Горняки" прилетели из Германии, где успели провести несколько товарищеских матчей.

Официальный твиттер команды опубликовал фотографию игроков с самолета, на котором они возвращались домой.

Динамо прибыло на первый тренировочный сбор в Австрию

Шахтер закончил первый этап подготовки минимальной победой над софийским ЦСКА. Через несколько часов после матча игроки и тренерский штаб отправились в Украину, где проведут два дня заслуженных выходных.

Шахтер благодаря голу Сикана минимально одолел ЦСКА в спарринге

3-о июля подопечные Луиша Каштру вылетят на второй тренировочный сбор в австрийский Фельден.