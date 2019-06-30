Шахтер вернулся в Украину после успешного первого этапа тренировочных сборов

"Горняки" прилетели из Германии, где успели провести несколько товарищеских матчей.
Официальный твиттер команды опубликовал фотографию игроков с самолета, на котором они возвращались домой.
Динамо прибыло на первый тренировочный сбор в Австрию
Шахтер закончил первый этап подготовки минимальной победой над софийским ЦСКА. Через несколько часов после матча игроки и тренерский штаб отправились в Украину, где проведут два дня заслуженных выходных.
Шахтер благодаря голу Сикана минимально одолел ЦСКА в спарринге
3-о июля подопечные Луиша Каштру вылетят на второй тренировочный сбор в австрийский Фельден.