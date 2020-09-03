Аувеян присоединился к Удинезе на правах аренды на один сезон, а фриульцы смогут выкупить защитника, сообщает офіційний сайт клубу.

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Отметим, что Аувеян ни был игроком основы АЗ, однако был далеко не последней опцией при выборе состава команды. В активе защитника 19 матчей за клуб из Алкмаара в прошлом сезоне, гол и 2 ассиста.

Отметим, что АЗ уже скоро будет противостоять Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов – 15 сентября.

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