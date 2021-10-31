"Мне нравится играть в Нидерландах. Я стал игроком основного состава. Мне просто нужно было игровое время, потому что я хорошо понимал, что в Динамо я не был основным.

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Там практически все игроки национальной сборной, команда просто побеждала в каждом матче и стала чемпионом, поэтому тренер не делал изменений в составе. В Динамо мне тоже не везло с травмами, сначала перелом косточки, а затем коронавирус с тяжелыми последствиями.

Именно поэтому смена атмосферы – это круто, тем более, в Неймегене на меня рассчитывают. Теперь мне просто нужно залечить эту травму, а потом снова буду играть", – цитирует Дуэлунда Bt.dk.

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