"Мені подобається грати у Нідерландах. Я став гравцем основного складу. Мені просто потрібен був ігровий час, бо я добре розумів, що в Динамо я не був основним.

Дуелунд зазнав травми у чемпіонаті Нідерландів – півзахисник Динамо пропустить найближчий поєдинок

Там практично всі є гравцями національної збірної, команда просто вигравала кожен матч і стала чемпіоном, тому тренер не робив змін у складі. У Динамо мені також не щастило з травмами, спочатку перелом кісточки, а потім коронавірус із досить тяжкими наслідками.

Саме тому зміна атмосфери – це круто, тим більше у Неймегені на мене розраховують. Тож тепер мені просто потрібно залікувати цю травму, а потім знову гратиму", – цитує Дуелунда Bt.dk.

"Лужний купував Snickers і пригощав мене": Богдан Єсип – про Динамо 90-х, 101 гол у Першій лізі і вихід на поле у 43