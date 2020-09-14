Главный тренер АЗ Арне Слот определился со списком игроков, которые получат шанс выйти на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо.

Нидерланды включили в список игроков, которые прилетят в Киев, 21-го футболиста. Отметим, что в заявке присутствуют Келвин Стенгс и Усама Идриси, участие которых в игре против Динамо было под большим вопросом.

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Вратари: Бизот, Верхульст, Реус

Защитники: Свенссон, Хацидиакос, Влаар, Вейндал, Летсхерст, Сугувара, Лейвин

Полузащитники: Мидтше, Коопмейнерс, Де Вит, Класи, Рейндерс

Нападающие: Стенгс, Боаду, Идриси, Дрейф, Абухляль, Гудмундссон

Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится 15 сентября в Киеве в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

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