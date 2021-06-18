Полузащитник Колоса Денис Антюх находится в лагере Динамо, сообщает Динамомания.

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23-летний футболист тренируется вместе с игроками "бело-синих", которые вышли из отпуска 15 июня. В ближайшее время станет известно, поедет ли Антюх на первый сбор в Швейцарию.

Напомним, в зимнее трансферное окно Динамо уже делало попытку арендовать футболиста, однако президент Колоса Андрей Засуха отказался отпускать своего игрока в команду Луческу.

В прошлом сезоне Антюх провел за ковалёвцев 27 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Дениса в 600 тысяч евро. Его контракт с Колосом действует до 31 декабря 2022 года.

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