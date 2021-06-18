Форвард Динамо Назарий Русин уже тренируется в расположении СК Днепр-1, сообщает Tribuna.

Довбик не перейдет в Динамо в обмен на Русина – агент форварда заявил об интересе 4 клубов из Европы

Ассистент главного тренера днепрян Юрий Беньо сообщил, что 22-летний нападающий будет выступать за команду Игора Йовичевича на правах аренды и опроверг слухи о возможности обмена Русина на Артема Довбика.

Напомним, летом Русин досрочно вернулся из аренды в Легии. Назарий должен был выступать за польский клуб до конца 2021 года, однако, ограничившись одним матчем в Кубке Польши, завершил выступления за рубежом.

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