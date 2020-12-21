Воспитанник академии Пахтакора Джасурбек Яхшибоев заинтересовал Динамо, сообщает sports.uz. Киевляне пытались договориться о переходе в декабре этого года, но из-за большого финансового аппетита агента и игрока переговоры были приостановлены.

Луческу возьмет Сидклея на сборы Динамо после провала в Коринтиансе, – СМИ

Однако, по информации источника, "бело-синие" пристально будут следить за вингером и попытаются вернуться к вопросу о трансфере весной 2021 года. Киевлянам в борьбе за Яхшибоева будет противостоять БАТЭ, который тоже интересуется узбекистанцем.

Текущий сезон 23-летний талант провел в чемпионате Беларуси: сначала играл за Энергетик-БГУ, после – за солигорский Шахтер. В двух клубах Джасурбек провел 27 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 6 ассистов. Права на игрока принадлежат Пахтакору.

Заметим, Яхшибоев является игроком национальной сборной Узбекистана, за которую провел 3 поединка. Также в его активе 28 матчей за молодежную команду страны.

"Між Динамо і Шахтарем нарешті конкуренція": брак найкращого, претенденти на виліт, шок і сенсація з УПЛ