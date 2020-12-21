Вихованець академії Пахтакора Джасурбек Яхшибоєв зацікавив Динамо, повідомляє sports.uz. Кияни намагались домовитись про перехід у грудні цього року, але через великий фінансовий апетит агента та гравця перемовини були призупинені.

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Проте, за інформацією джерела, "біло-сині" пильно стежитимуть за вінгером та спробують повернутись до питання про трансфер весною 2021 року. Киянам у боротьбі за Яхшибоєва протистоятиме БАТЕ, який теж цікавиться узбекистанцем.

Поточний сезон 23-річний талант провів у чемпіонаті Білорусі: спершу грав за Енергетик-БГУ, опісля – за солігорський Шахтар. У двох клубах Джасурбек провів 27 матчів, в яких забив 16 м'ячів та віддав 6 асистів. Права на гравця належать Пахтакору.

Зауважимо, Яхшибоєв є гравцем національної збірної Узбекистану, за яку провів 3 поєдинки. Також в його активі 28 матчів за молодіжну команду країни.

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