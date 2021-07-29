Динамо объявило о продолжении сотрудничества с New Balance на следующие три сезона, сообщает официальный сайт киевлян.

Динамо представило новую форму на сезон 2021/22 – оригинальный дизайн с новыми цветами

Технический спонсор уже представил новую экипировку "бело-синих" на сезон 2021/22. Генеральный менеджер Кенни МакКаллум прокомментировал обновленные комплекты формы: "New Balance хотел отпраздновать золотую эру киевского Динамо, сочетая эскизы традиционного наследия с так называемой уличной одеждой, вдохновенной 90-ми. Поэтому мы создали эксклюзивные домашний и выездной комплекты, которые выглядят современно, но одновременно имеют глубокую связь с историей клуба и города".

Напомним, увидеть Динамо в новой игровой форме можно уже скоро – 1 августа "бело-синие" начнут участие в чемпионате Украины матчем против Вереса.

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