Динамо оголосило про продовження співпраці з New Balance на наступні три сезони, повідомляє офіційний сайт киян.

Динамо презентувало нову форму на сезон 2021/22 – оригінальний дизайн із новими кольорами

Технічний спонсор вже презентував нове екіпірування "біло-синіх" на сезон 2021/22. Генеральний менеджер Кенні Маккаллум прокоментував оновлені комплекти форми: "New Balance хотів відсвяткувати золоту еру київського Динамо, поєднуючи ескізи традиційної спадщини з так званим вуличним одягом, натхненним 90-ми. Відтак ми створили ексклюзивні домашній та виїзний комплекти, які виглядають сучасно, але водночас мають глибокий зв’язок з історією клубу та міста".

Нагадаємо, побачити Динамо у новій ігровій формі можна вже незабаром – 1 серпня "біло-сині" розпочнуть участь у чемпіонаті України матчем проти Вереса.

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