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Динамо продлило контракт со своим воспитанником

21:39 110 Читати українською
Динамо продлило контракт со своим воспитанником
Никита Исадченко / Динамомания

Полузащитник Динамо Никита Исадченко подписал новое соглашение с киевским клубом.

Никита Исадченко продлил соглашение с Динамо до июня 2022 года, информирует официальный сайт клуба.

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Отметим, что хавбек, которому сегодня исполнилось 18 лет, является воспитанником академии Динамо и выступал за команду в первенстве ДЮФЛУ.

Добавим, что с начала сезона 2019/20 Исадченко провел 7 матчей в составе Динамо U-19 в юношеском первенстве Украины и отметился голом в ворота СК Днепр-1.

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