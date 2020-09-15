Тезка звезды Барселоны принадлежит английскому Уотфорду, но за главную команду "шершней еще не дебютировал, постоянно отправляясь в аренды. Последним клубом колумбийца была Сарагоса, за которую в прошлом сезоне Луис забил 19 голов.

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По информации Sqenf Foot, такая результативность привлекла к форварду внимание нескольких клубв, среди которых фигурирует киевское Динамо. Также в списке Шальке, Марсель, Валенсия, Болонья и два неназванных испанских клуба. Отмечается, что Уотфорд готов продать своего игрока за 9 млн + 40% от суммы последующей продажи.

Заметим, что найти подтверждение слухов о 22-летнем форварде в более авторитетных источниках не удалось. Между тем, в составе Динамо и так есть 5 нападающих – Русин, Соль , Кравец, Супряга и Беседин, который еще отбывает свою дисквалификацию из-за допинга.

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