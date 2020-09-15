Динамо стартует в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации, в котором только один матч без правила выездного гола. Ничья в основное время переведёт поединок в овертаймы, а если и они не выявят победителя – будет серия пенальти. АЗ начал отбор на раунд раньше, чудом обыграв Викторию Плзень (3:1), а на групповом этапе ЛЧ оба клуба выступали давно: алкмаарцы в последний раз там играли 11 лет назад, киевляне – в 2017-м.

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Украинский шовинизм к чемпионатам не из топ-3 впечатляет. Не успело Динамо получить в пару АЗ, как большинство экспертов, фанатов и легенд "бело-синих" заговорило о невысоком уровне голландцев. Действительно, соперник не из разряда непроходимых, но у него очень сильная команда – "сыровары" в прошлом сезоне на равных боролись с Аяксом за чемпионство, набрав равное количество очков и дважды победив амстердамцев. В еврокубках же они заняли второе место в группе с МЮ (удержав нулевую ничью дома), но вылетели от ЛАСКа.

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АЗ в Нидерландах – второй по забитым голам, владению мячом, количеству передач под удар и касаний в штрафной, а также второй с конца по потерям мяча. Кроме того, алкмаарцы – лучшая команда Эредивизи по точности ударов и пасов, а оборона пропустила наименьшее количество голов, допустив наименьший xG ударов по своим воротам. В индивидуальном же плане этот коллектив ничем не уступает Динамо, а Transfermarkt оценивает его стоимость аж в 116 млн (киевлян – в 99 млн).

Словом, у АЗ сильная команда, которая тянется до уровня Аякса как на поле, так и вне его. Впрочем, все её игровые плюсы проявились в предыдущем сезоне, но он завершился ещё в начале марта. С тех пор у Алкмаара был всего один официальный матч и семь товарищеских. Ещё один минус АЗ – средний темп (15 передач в минуту), который равен динамовскому. Также "сыровары" явно не ставят на единоборства, проигрывая Динамо по их интенсивности (5,9 vs 6,4). В воздухе они проигрывают 56% борьбы, но голландцы туда и не лезут (самое малое количество эпизодов в Эредивизи). Кроме того, интенсивность прессинга слабенькая – 10,88.

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Стоит не забывать и о молодости лидеров: Боаду – 19 лет, Вейндалу – 20, Стенгсу – 21, Копмайнерсу – аж 22. В конце концов, и класс АЗ не аяксидовский – год назад даже Мариуполь смог удержать ничью с "сыроварами", а Виктория выигрывала в Алкмааре до 90+5-й минуты. В еврокубках АЗ даже менее успешен, чем Динамо, ведь прорваться хотя бы в групповой этап ЛЕ алкмаарцам удаётся далеко не каждый сезон.

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Динамо чем-то похоже на АЗ. По ожидаемым голам, среднему весу удара, темпу игры, владению мячом, точности передач и количеству обводок оба коллектива имеют почти идентичные показатели, но киевляне значительно мощнее физически. Это выливается не только в преимущество по единоборствам, но и в огромное преимущество в интенсивности прессинга (8,82 против 10,88). Впрочем, здесь важно понимать, что у Динамо новый тренер, и некоторые показатели растут (например, единоборства, количество/точность передач и владение), а некоторые падают, однако в целом команды равны.

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За киевлянами больший опыт и высокий класс – здесь выступают сборники и даже чемпионы мира, а в еврокубках Динамо относительно неплохо играет каждый год. АЗ в чемпионате бил Аякс, но Динамо довольно убедительно играет против Шахтера – классная кубковая победа в прошлом сезоне и успех в Суперкубке, несмотря на все нюансы, остаются фактом. Эти победы были добыты в принципиально разных стилях и с разными тренерами, что говорит о хорошей тактической подготовке "бело-синих". В конце концов, сам фактор опытного Луческу добавляет Динамо веса – возможно, Мирча уже и не в прайме, но заметно, что с гейм-менеджментом у румына всё в порядке.

Пока трудно сказать, прогрессирует ли Динамо при новом тренере. Некоторые показатели растут, ряд футболистов заиграл новыми красками, но главные проблемы до сих пор не преодолены. Первой остается прерывистость футбола – и с Олимпиком, и с Шахтером, и против Десны киевляне откровенно выключались на 35-40 минут. Где-то они проваливали начало, где-то пропадали в середине.

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Из этого произрастает проблема противостояния сильным соперникам – несмотря на систематичность давления Динамо, условные Десна и Заря получают регулярный отдых, да ещё и имеют шанс забить в период пассивности гранда. В чемпионате команда Луческу может себе позволить такие рывки, ведь на золото никто не рассчитывает, да и матчей много – а вот в еврокубках всего один поединок на вылет. АЗ не простит таких фокусов.

Кадровая ситуация

АЗ приехал в Киев из Стенгсом (10 голов, 9 ассистов) и Идрисси (17+8), хотя были большие вопросы касательно их участия. Возможно, кто-то из них не выйдет в основе, но в целом у алкмаарцев проблем нет.

У Динамо катастрофическая ситуация с обороной. Бурда повредил ахилл и вылетел минимум на полгода, Попов пропустит 10-12 дней из-за ангины, а у Тимчика травма приводящей мышцы бедра – все трое не сыграют против АЗ. Кадири и Гармаш прогнозируемо не попали в заявку.

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Шабанов вернулся в общую группу ещё в конце августа, но не выходил на поле даже при отсутствии центральных защитников – очевидно, его форма до сих пор далека от идеальной. Впрочем, это ещё можно было бы не заметить, а вот пропуск последней тренировки Цыганковым настораживает. Вероятно, его участие в матче будет решаться уже непосредственно перед началом.

Ориентировочные составы на матч Динамо – АЗ

Динамо: Бущан – Караваев, Кендзёра, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Жерсон Родригес, Буяльский, де Пена – Супряга

АЗ: Бизот – Свенссон, Влаар, Копмайнерс, Вейндал – Класи, де Вит, Мидтше – Гудмундссон, Боаду, Идрисси

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Динамо будет очень трудно. В памяти сразу всплывает Брюгге, который тоже казался проходным соперником и о котором тоже говорили: "если его не пройти, то в ЛЧ делать нечего". Риторика голландских экспертов по киевлянам должна быть идентичной, ведь это две равных команды с одинаковыми статистическими показателями и отдельными индивидуальными преимуществами. В этом матче всё будет решать гейм-менеджмент со стороны тренеров, а также игровая дисциплина.

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У Динамо кадровая катастрофа в обороне, хотя и в лучшем сочетании защитники киевлян не впечатляют. Вероятно, "бело-синие" пропустят гол, но вряд ли больше одного – чешской Виктории голландцы забили аж на 95-й минуте с пенальти, киевляне точно не слабее, а у АЗ ещё и с игровым тонусом не всё в порядке. В Европе алкмаарцам вообще непросто – их проходил австрийский ЛАСК, а Партизан расписал с "сыроварами" две ничьи (по 2:2).

Забьют ли динамовцы? Вероятно, что да, ведь даже при всех своих проблемах с нападающими киевляне регулярно наигрывают на один-два мяча – как минимум. Шахтеру же вообще заколотили три гола с трёх ударов, да и Десне откровенно повезло. Голы будут, но также немного – оборона у АЗ сильна.

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В целом, трудно что-то прогнозировать в матче настолько похожих коллективов, однако букмекеры ставят на проход Динамо. Хочется ними согласиться – не только из соображений патриотизма.

За Луческу и его подопечными игровой тонус, физическая мощь, интенсивный прессинг, лучшая игра на контратаках, умение сыграть в различных стилях и больший опыт топ-матчей – алкмаарцев же трудно назвать уверенными евробойцами, что и продемонстрировала Виктория. Кроме того, Динамо играет дома, а домашние команды чисто статистически побеждают чаще. Именно поэтому стоит поставить на тяжелую, но заслуженную победу "бело-синих".

Фото: NOS; AFP; Юрий Юрьев; ФК Шахтер; ФК Динамо

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