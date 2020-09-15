Тезка зірки Барселони належить англійському Уотфорду, але за головну команду "шершнів ще не дебютував, постійно вирушаючи в оренди. Останнім клубом колумбійця була Сарагоса, за яку в минулому сезоні Луїс забив 19 голів.

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За інформацією Sqenf Foot, така результативність привернула до форварда увагу кількох клубв, серед яких фігурує київське Динамо. Також у списку Шальке, Марсель, Валенсія, Болонья та два неназваних іспанських клубів. Відзначається, що Уотфорд готовий продати свого гравця за 9 млн + 40% від суми наступного продажу.

Зауважимо, що знайти підтвердження чуток щодо 22-річного форварда у більш авторитетних джерелах невдалося. Тим часом у складі Динамо і так є 5 нападників – Русин, Соль, Кравець, Супряга та Бєсєдін, який ще відбуває свою дискваліфікацію через допінг.

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