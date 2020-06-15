Динамо придется заплатить, чтобы вернуть Супрягу из аренды, – журналист

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский раскрыл парадоксальные подробности соглашения между Динамо и СК Днепр-1 по форварду Владиславу Супряге.

"По моей информации, тренерский штаб Динамо сейчас в последнюю очередь думает о Супряге и Булеце. Есть задача поважнее. У тренеров Динамо есть определенные сомнения, что Супряга может реально помочь команде. Проблема может быть в какой-то степени в его обучаемости. Михайличенко, возможно считает, что Супряга не подойдет для этого футбола.

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СК Днепр-1 однозначно хочет оставить их, Супрягу может даже на постоянной основе. На самом деле, мяч на стороне Динамо, оно имеет инициативу. Но, чтобы эту инициативу реализовать, нужно немножко напрячься в финансовом плане. Скорее всего, дело Супряги будет решаться в очной беседе двух руководителей клубов. Да, Динамо отдало игрока в аренду, а теперь должно заплатить, чтобы его вернуть – это украинский футбол", – сказал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

К слову, в текущем сезоне Супряга забил 9 голов в 20 матчах за СК Днепр-1 – в частности, отметился хет-триком в игре с Динамо.

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