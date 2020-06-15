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Молодые звезды Динамо и Шахтера попали в список номинантов на Golden Boy-2020 – Холанд, Санчо и Фати в конкурентах

17:02 38 Читати українською
Молодые звезды Динамо и Шахтера попали в список номинантов на Golden Boy-2020 – Холанд, Санчо и Фати в конкурентах
Цитаишвили против Шахтера / Сайт Динамо

Определилась сотня игроков, которые поборются за звание лучшего в возрасте до 20 лет.

Издание Tuttosport опубликовало первоначальный список претендентов, в который вошли хавбек Динамо Георгий Цитаишвили и его коллега по амплуа из Шахтера – Тете.

Цитаишвили: Я долго ждал этот шанс – теперь о моей игре будут судить президент, тренерский штаб и люди

Представителям украинских грандов следует готовиться к серьезной конкуренции за Golden Boy этого года. Среди остальных кандидатов есть молодые звезды клубов из топ-чемпионатов Европы – Холанд и Санчо (Боруссия Д), Фати (Барселона), Камавинга (Ренн), Гринвуд (МЮ), Мартинелли (Арсенал), Дэвис (Бавария) и др.

Напомним, в голосовании за Golden Boy-2019 победу одержал форвард Атлетико Жоау Фелиш, а голкипер сборной Украины Андрей Лунин занял 15 место.

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