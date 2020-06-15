Динамо доведеться заплатити, щоб повернути Супрягу з оренди, – журналіст

Ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський розкрив парадоксальні подробиці угоди між Динамо і СК Дніпро-1 щодо форварда Владислава Супряги.

"За моєю інформацією, тренерський штаб Динамо зараз в останню чергу думає про Супрягу і Булецу. Є завдання важливіші. У тренерів Динамо є певні сумніви, що Супряга може реально допомогти команді. Проблема може бути в якійсь мірі в його здатності вчитися. Михайличенко, можливо, вважає, що Супряга не підійде для цього футболу.

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СК Дніпро-1 однозначно хоче залишити їх, Супрягу може навіть на постійній основі. Насправді, м'яч на боці Динамо, воно має ініціативу. Але, щоб цю ініціативу реалізувати, потрібно трошки напружитися в фінансовому плані. Радше за все, справа Супряги буде вирішуватися в очній розмові двох керівників клубів. Так, Динамо віддало гравця в оренду, а тепер має заплатити, щоб його повернути – це український футбол", – сказав Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

До слова, в поточному сезоні Супряга забив 9 голів у 20 матчах за СК Дніпро-1 – зокрема, відзначився хет-триком у грі з Динамо.

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