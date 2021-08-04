"Денис Попов в игре с Вересом получил травму прооперированного коленного сустава. Мы провели консультацию по этому поводу и сделали ему МРТ. В пятницу в Барселоне Денису будет проведена артроскопия коленного сустава, после которой станет известен точный диагноз.

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Что касается Владислава Супряги, то он проходит реабилитацию после травмы приводящей мышцы. Планируется, что на следующей неделе Влад сможет работать в общей группе", – цитирует Шморгуна официальный сайт Динамо.

Напомним, именно Попов забил первый мяч киевлян в новом сезоне, однако был вынужден просить замену еще до перерыва поединка против Вереса (4:0).

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