"Денис Попов у грі з Вересом отримав травму прооперованого колінного суглоба. Ми провели консультацію з цього приводу та зробили йому МРТ. У п'ятницю в Барселоні Денису буде проведена артроскопія колінного суглоба, після якої стане відомий точний діагноз.

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Що стосується Владислава Супряги, то він проходить реабілітацію після травми привідного м'яза. Планується, що наступного тижня Влад зможе працювати в загальній групі", – цитує Шморгуна офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, саме Попов забив перший м'яч киян у новому сезоні, однак був змушений просити заміну ще до перерви поєдинку проти Вереса (4:0).

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