"Бело-синие" потерпели неудачу в попытке подписать вингера Флуминенсе Маркоса Паулу, утверждает NetFlu.

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На переходе 20-летнего игрока настаивал сам Мирча Луческу, и Динамо якобы предлагало бразильскому гранду 5 млн евро. Впрочем, Паулу отказался от переезда в Киев. Талант Флуминенсе заключил предварительный контракт с мадридским Атлетико и не собирается отказываться от возможности поиграть в Примере. Зарплата Паулу в Мадриде составит 450 тысяч евро в год, хотя предложение Динамо было более щедрым.

Добавим, что в сезоне-2021 вингер провел 26 матчей, отличился 3 голами и 3 ассистами. Текущая цена бразильца за Transfermarkt составляет 9 млн евро, но летом он станет свободным агентом.

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