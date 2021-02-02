"Біло-сині" зазнали невдачі у спробі підписати вінгера Флуміненсе Маркоса Паулу, стверджує NetFlu.

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На переході 20-річного гравця наполягав сам Мірча Луческу, і Динамо нібито пропонувало бразильському гранду 5 млн євро. Втім, Паулу відмовився від переїзду в Київ. Талант Флуміненсе уклав попередній контракт з мадридським Атлетіко і не збирається відмовлятися від можливості пограти у Прімері. Зарплата Паулу в Мадриді складе 450 тисяч євро на рік, хоча пропозиція Динамо була більш щедрою.

Додамо, що у сезоні-2021 вінгер провів 26 матчів, відзначився 3 голами та 3 асистами. Поточна ціна бразильця за Transfermarkt складає 9 млн євро, але влітку він стане вільним агентом.

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