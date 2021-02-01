Нападающий Хатайспора заинтересовал киевский клуб, сообщает NTV Spor. Руководство Динамо уже якобы контактировало с турецким клубом относительно вероятного трансфера Аарона Бупендзы.

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По информации источника, киевляне даже получили ответ. В ней говорится, что клуб готов отпустить габонского нападающего за 10 млн евро. Более того, турки хотят получить еще и игрока Динамо, имя которого не называется. Заметим, что в трансферной цели "бело-синих" также заинтересованы два турецких гранда – Истанбул Башакшехир и Галатасарай.

К слову, Аарон Бупендза является лучшим бомбардиром Суперлиги, забив 15 мячей в 19 поединках. Нападающий также имеет опыт выступлений во Франции и Португалии. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Габона в 500 тысяч евро.

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