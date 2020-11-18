Киевское Динамо потерпело очередные изменения в составе команды перед возобновлением матчей украинского первенства.

Русин травмировался в двусторонке на тренировке киевского клуба, сообщает Динамомания. Отмечается, что характер повреждения уточняется.

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Однако, Луческу получил дополнительную опцию в выборе центрального защитника – в первую команду был переведен 17-летний Антон Боль. По информации источника, игрок может дебютировать в матче УПЛ против Ингульца.

Отметим, что Русин провел лишь 19 минут в составе Динамо в текущем сезоне. Следующий матч киевляне проведут против Ингульца, матч запланирован на 21 ноября, начало матча в 14:00.

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