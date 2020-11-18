Київське Динамо зазнало чергових змін у складі команди перед поновленням матчів української першості.

Русин травмувався у двосторонці на тренуванні київського клубу, повідомляє Динамоманія. Зазначається, що характер пошкодження наразі уточнюється.

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Однак, Луческу отримав додаткову опцію у виборі центрального захисника – до першої команди був переведений 17-річний Антон Боль. За інформацією джерела, гравець може дебютувати у матчі УПЛ проти Інгульця.

Відзначимо, що Русин провів лише 19 хвилин у складі Динамо у поточному сезоні. Наступний матч кияни проведуть проти Інгульця, матч запланований на 21 листопада, початок матчу о 14:00.

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