Динамо попало на ЧМ-2022 – фанат из Индии болеет с символикой киевского клуба
06:30 - Читати українською
У "бело-синих" есть личные ультрас в Катаре.
Сборная Украины не попала на чемпионат мира в Катаре. Несмотря на это, популяризировать украинский футбол вместо игроков помогают болельщики других национальностей.
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В частности, перед матчем 1/8 финала между Францией и Польшей возле стадиона Эль-Тумама в Дохе был замечен болельщик с символикой киевского Динамо. Как оказалось, наше государство ему не чуждо – индиец имеет семью в Украине.
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