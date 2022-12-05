У "бело-синих" есть личные ультрас в Катаре.

Сборная Украины не попала на чемпионат мира в Катаре. Несмотря на это, популяризировать украинский футбол вместо игроков помогают болельщики других национальностей.

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В частности, перед матчем 1/8 финала между Францией и Польшей возле стадиона Эль-Тумама в Дохе был замечен болельщик с символикой киевского Динамо. Как оказалось, наше государство ему не чуждо – индиец имеет семью в Украине.

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