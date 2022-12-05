Збірна України не потрапила на чемпіонат світу у Катарі. Попри це, популяризувати український футбол замість гравців допомагають вболівальники інших національностей.

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Зокрема, перед матчем 1/8 фіналу між Францією та Польщею біля стадіону Ель-Тумама у Досі був помічений вболівальник з символікою київського Динамо. Як виявилось, наша держава йому не чужа – індієць має сім'ю в Україні.

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