Динамо потрапило на ЧС-2022 – фанат з Індії вболіває з символікою київського клубу
06:30 - Читать на русском
"Біло-сині" мають особистих ультрас у Катарі.
Збірна України не потрапила на чемпіонат світу у Катарі. Попри це, популяризувати український футбол замість гравців допомагають вболівальники інших національностей.
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Зокрема, перед матчем 1/8 фіналу між Францією та Польщею біля стадіону Ель-Тумама у Досі був помічений вболівальник з символікою київського Динамо. Як виявилось, наша держава йому не чужа – індієць має сім'ю в Україні.
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