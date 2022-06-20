Динамо продолжает свою гуманитарную миссию, всячески помогая Вооруженным силам Украины. В клуб обратились представители одного из военных подразделений с просьбой закупить необходимые вещи для нахождения на передовой линии фронта, сообщает официальный сайт "бело-синих".

"Наверное, Суркис смотрел в будущее": Бущан оценил уровень УПЛ из-за войны

Как следствие, руководство Динамо оперативно отреагировало на обращение, оплатило все счета – и вещи, необходимые бойцам, уже у них на руках. Воины подразделения выразили благодарность клубу.

Примечательно, что теперь на передовой будет свой "Динамо". Такой позывный получил один из бойцов, которого ранее звали "Филя". Именно через него (журналиста по профессии) подразделение поддерживало связь с клубом.

Напомним, украинцы уже 117-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

Россия напала на Украину: Кривбасс резко против чемпионата за границей, легионеры Шахтера едут в Европу (LIVE)