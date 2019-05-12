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Динамо получит неплохой бонус, если Беланда станет чемпионом Турции

12 мая 11:29 402 Читати українською
Динамо получит неплохой бонус, если Беланда станет чемпионом Турции
Юнес Беланда / Reuters

Киевский клуб претендует на дополнительные выплаты за игрока Галатасарая Юнеса Беланда.

Динамо может получить бонус в случае победы Галатасарая в чемпионате Турции, сообщает hurriyet.com.tr.

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В трансферной сделке был прописан пункт, согласно которому киевляне получат 500 тысяч евро в том случае, если марокканец станет чемпионом Турции в составе Галатасарая. Сейчас клуб Беланда возглавляет турнирную таблицу, опережая Истанбул Башакшехир на три пункта, правда, у соперника есть игра в запасе.

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Напомним, Беланда перешел в турецкий гранд летом 2017 года.

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