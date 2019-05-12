Динамо отримає непоганий бонус, якщо Беланда стане чемпіоном Туреччини

Київський клуб претендує на додаткові виплати за гравця Галатасарая Юнеса Беланда.

Динамо може отримати бонус у разі перемоги Галатасарая у чемпіонаті Туреччини, повідомляє hurriyet.com.tr.

Динамо залишається головним фаворитом на підписання Таремі

У трансферній угоді був прописаний пункт, згідно з яким кияни отримають 500 тисяч євро в тому випадку, якщо марокканець стане чемпіоном Туреччини в складі Галатасарая. Наразі клуб Беланда очолює турнірну таблицю, випереджаючи Істанбул Башакшехір на три пункти, щоправда, у суперника є гра в запасі.

Вернидуб: І Динамо, і Шахтар повинні давати грати орендованим гравцям, якщо ми їм платимо зарплату

Нагадаємо, Беланда перейшов до турецького гранда влітку 2017 року.