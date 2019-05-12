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Динамо отримає непоганий бонус, якщо Беланда стане чемпіоном Туреччини

12 травня 11:29 1607 Читать на русском
Динамо отримає непоганий бонус, якщо Беланда стане чемпіоном Туреччини
Юнес Беланда / Reuters

Київський клуб претендує на додаткові виплати за гравця Галатасарая Юнеса Беланда.

Динамо може отримати бонус у разі перемоги Галатасарая у чемпіонаті Туреччини, повідомляє hurriyet.com.tr.

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У трансферній угоді був прописаний пункт, згідно з яким кияни отримають 500 тисяч євро в тому випадку, якщо марокканець стане чемпіоном Туреччини в складі Галатасарая. Наразі клуб Беланда очолює турнірну таблицю, випереджаючи Істанбул Башакшехір на три пункти, щоправда, у суперника є гра в запасі.

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Нагадаємо, Беланда перейшов до турецького гранда влітку 2017 року.

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Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Юнес Беланда Юнес Беланда Галатасарай Галатасарай
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