Динамо остается главным фаворитом на подписание Тареми

Киевский клуб опережает Црвену Звезду в борьбе за нападающего Аль-Гарафы Мехди Тареми.

Только киевский клуб может удовлетворить аппетиты игрока по зарплате, сообщает espreso.rs.

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По данным источника, годовая зарплата Тареми в Аль-Гарафе составляет 1,7 млн евро. Динамо может предложить 26-летнему футболисту такие деньги, поэтому его переход выглядит весьма вероятным. А вот для Црвены Звезды такая сумма станет проблемой. Единственная надежда сербского клуба – контракт Тареми с катарцами заканчивается летом, в результате чего его можно будет подписать как свободного агента.

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С помощью "иранского Ибрагимовича" киевляне хотят решить свои проблемы на позиции центрального нападающего. Его статистика в текущем сезоне – 8 голов и 4 ассиста в 22-х матчах чемпионата Катара. Также на счету Тареми 15 голов в 38 играх за сборную Ирана.