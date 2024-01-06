Динамо постепенно наполняет свою программу подготовки ко второй части сезона.

Баник Острава официально подтвердил, что 30 января сыграет против команды Александра Шовковского в Белеке. 27 января чехи сойдутся с еще одним представителем УПЛ – Оболонью.

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Динамо пока не обнародовало список своих спаррингов на зимних сборах, но три соперника сделали это вместо киевлян. Ранее стало известно о товарищеских матчах с польской Лехией (29 января) и болгарским Левски (2 февраля).

К слову, подопечные Александра Шовковского на зимнюю паузу пошли пятыми в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков. Баник – шестая команда чемпионата Чехии.

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