Динамо поступово наповнює свою програму підготовки до другої частини сезону.

Банік Острава офіційно підтвердив, що 30 січня зіграє проти команди Олександра Шовковського в Белеку. 27 січня чехи зійдуться зі ще одним представником УПЛ – Оболонню.

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Динамо поки не оприлюднювало список своїх спарингів на зимових зборах, але три суперники зробили це замість киян. Раніше стало відомо про товариські матчі з польською Лехією (29 січня) та болгарським Левскі (2 лютого).

До слова, підопічні Олександра Шовковського на зимову паузу пішли п'ятими у турнірній таблиці УПЛ, набравши 28 очок. Банік – шоста команда чемпіонату Чехії.

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