"Мое мнение, из того, что я видел, следующее: игроки Динамо сейчас подготовлены лучше, чем футболисты Шахтера. Хотя опять же это благотворительные матчи, а у нас поединок за выход на чемпионат мира – это небо и земля. Насколько мы можем судить по этим матчам – очень сложно сказать.

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Информация, которую мы должны черпать из этих поединков – совсем другая, чем просто физическая подготовка. Как человек успевает не физически, а то, как он думает: прочесть момент, понять, что мы хотим наигрывать против своих соперников. Вот самое главное, что мы должны сделать.

А то, что Динамо и Шахтер тренируются и имеют определенную подготовку, большое спасибо за это. Для сборной это большой плюс", – сказал Кампомар в программе "ТаТоТаке".

Напомним, в настоящее время обе команды проводят товарищеские матчи в Европе в рамках благотворительного турне. Сборная Украины сыграет свой поединок квалификации плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии 1 июня.

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