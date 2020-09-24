Болонья предложила киевлянам 12 млн евро и бонусы (аренда с обязательным правом выкупа), утверждает журналист Николо Скира.

Супряга в Болонью: Михайлович подтвердил заинтересованность в услугах украинца

Сегодня клуб Серии А провел очередной раунд переговоров с Динамо. Впрочем, Игорь Суркис остается неумолимым – 15 млн евро. Болонья имеет не так много времени, поскольку трансферное окно закроется менее чем через две недели.

Добавим, что Супряга провел за Динамо 6 матчей в сезоне 2020/21 и отметился 3 голами.

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