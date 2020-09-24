Динамо получило от Болоньи улучшенную ставку по Супряге – Суркис настаивает на большей сумме, – журналист
21:34 - Читати українською
Динамо не собирается уменьшать цену на форварда Владислава Супрягу.
Болонья предложила киевлянам 12 млн евро и бонусы (аренда с обязательным правом выкупа), утверждает журналист Николо Скира.
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Сегодня клуб Серии А провел очередной раунд переговоров с Динамо. Впрочем, Игорь Суркис остается неумолимым – 15 млн евро. Болонья имеет не так много времени, поскольку трансферное окно закроется менее чем через две недели.
Добавим, что Супряга провел за Динамо 6 матчей в сезоне 2020/21 и отметился 3 голами.
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