Болонья запропонувала киянам 12 млн євро та бонуси (оренда з обов'язковим правом викупу), стверджує журналіст Ніколо Скіра.

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Сьогодні клуб Серії А провів черговий раунд переговорів з Динамо. Втім, Ігор Суркіс залишається невблаганним – 15 млн євро. Болонья має не так багато часу, оскільки трансферне вікно закриється менш ніж за два тижні.

Додамо, що Супряга провів за Динамо 6 матчів у сезоні 2020/21 та відзначився 3 голами.

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