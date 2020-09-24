"Динамо очень близко": Италия в восторге от Супряги, агенты Суркиса, Луческу посвятили песню – до ЛЧ лишь полшага!
"Футбол 24" собрал первую реакцию блогосферы на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов Гент – Динамо (1:2).
Ливень, беспрецедентное количество украинцев на поле, комфортный сценарий для Динамо и, как следствие, спокойная выездная победа. Перед ответным матчем команда Луческу получила солидный гандикап и теперь разве что трагическое стечение обстоятельств помешает киевлянам впервые с 2016-го оказаться в групповом этапе ЛЧ.
Гент – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча
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Журналист Футбол 24 и Gezeta.ua Сергей Тищенко с первых минут матча обратил внимание на новую привычку Луческу.
По итогам первого тайма – 1:1. Кажется, кто-то снова захотел в Турцию...
Наш итальянский скаут Алекс Великих сообщает о вчерашнем эфире ЛЧ на итальянском телевидении. Чертовски приятно, когда там обсуждают украинских талантов!
По итогам всего матча Сергей Тищенко – удивительно лаконичен. Вы также считаете, что румынский рефери симпатизировал команде своего легендарного соотечественника?
Эксперт по тактике Alex Gramm не забывает о таланте из глухого запаса.
Обозреватель Трибуны Дмитрий Литвинов отдает должное трио украинских легионеров Гента.
Спортивный журналист Дмитрий Корнило – солидарен с коллегой.
Журналист "Профутбола" Виталий Зверов переживает за здоровье форварда сборной Украины. На носу – сверхважные октябрьские матчи против топов.
Роман Шахрай, обозреватель Gazeta.ua, смотря на Луческу, вспомнил строки легендарной песни.
Freel, рэпер и футбольный болельщик, поднимает важный вопрос.
Агент, эксперт и менеджер Вячеслав Заховайло, по крайней мере, уже давно готов.
Заместитель главного редактора журнала Футбол Андрей Шахов подводит окончательный итог.
А остряки с Брутального футбола традиционно разнообразили экспертную аналитику мемасами.
Гент – Динамо: Киев приближает камбэк в ЛЧ – кошмар украинских "буйволов", парадоксальные герои и опасность для Луческу