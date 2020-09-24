Ливень, беспрецедентное количество украинцев на поле, комфортный сценарий для Динамо и, как следствие, спокойная выездная победа. Перед ответным матчем команда Луческу получила солидный гандикап и теперь разве что трагическое стечение обстоятельств помешает киевлянам впервые с 2016-го оказаться в групповом этапе ЛЧ.

Гент – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

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Журналист Футбол 24 и Gezeta.ua Сергей Тищенко с первых минут матча обратил внимание на новую привычку Луческу.

По итогам первого тайма – 1:1. Кажется, кто-то снова захотел в Турцию...

Наш итальянский скаут Алекс Великих сообщает о вчерашнем эфире ЛЧ на итальянском телевидении. Чертовски приятно, когда там обсуждают украинских талантов!

По итогам всего матча Сергей Тищенко – удивительно лаконичен. Вы также считаете, что румынский рефери симпатизировал команде своего легендарного соотечественника?

Эксперт по тактике Alex Gramm не забывает о таланте из глухого запаса.

Обозреватель Трибуны Дмитрий Литвинов отдает должное трио украинских легионеров Гента.

Спортивный журналист Дмитрий Корнило – солидарен с коллегой.

Журналист "Профутбола" Виталий Зверов переживает за здоровье форварда сборной Украины. На носу – сверхважные октябрьские матчи против топов.

Роман Шахрай, обозреватель Gazeta.ua, смотря на Луческу, вспомнил строки легендарной песни.

Freel, рэпер и футбольный болельщик, поднимает важный вопрос.

Агент, эксперт и менеджер Вячеслав Заховайло, по крайней мере, уже давно готов.

Заместитель главного редактора журнала Футбол Андрей Шахов подводит окончательный итог.

А остряки с Брутального футбола традиционно разнообразили экспертную аналитику мемасами.

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Гент – Динамо: Киев приближает камбэк в ЛЧ – кошмар украинских "буйволов", парадоксальные герои и опасность для Луческу