В текущем розыгрыше Лиги чемпионов киевляне снова встретятся с немецким грандом на стадии группового этапа.

Бавария разместила соперников по группе Лиги чемпионов по примеру Формулы 1 – Динамо оказалось в хвосте пелотона

По этому случаю УЕФА решил вспомнить столкновения клубов в полуфинале сезона 1998/99. Первый матч в Киеве завершился ничьей 3:3, а Андрей Шевченко оформил дубль. Голевые подвиги тогдашней звезды Динамо и попали в ностальгическое видео.

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Напомним, соперниками команды Луческу в группе ЛЧ стали Бавария, Барселона и Бенфика.

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину