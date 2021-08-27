Динамо отримало орієнтир для подвигу в Лізі чемпіонів – УЄФА пригадав дубль Шевченка у ворота Баварії
Динамо має власні історичні приклади вдалих поєдинків проти Баварії.
У поточному розіграші Ліги чемпіонів кияни знову зустрінуться з німецьким грандом на стадії групового етапу.
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З цієї нагоди УЄФА вирішив пригадати зіткнення клубів у півфіналі сезону 1998/99. Перший матч у Києві завершився нічиєю 3:3, а Андрій Шевченко оформив дубль. Гольові подвиги тодішньої зірки Динамо і потрапили у ностальгічне відео.
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Нагадаємо, суперниками команди Луческу в групі ЛЧ стали Баварія, Барселона та Бенфіка.
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